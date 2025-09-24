Wayward ribelli | trama cast e location della serie Netflix
La nuova serie televisiva canadese Wayward Ribelli si appresta a fare il suo debutto su Netflix, portando sullo schermo un thriller psicologico ambientato in una cittadina immaginaria. La narrazione, ricca di tensione e mistero, esplora temi come il controllo istituzionale, la manipolazione e le conseguenze di traumi adolescenziali. Con un cast di alto livello e un’ambientazione suggestiva, questa produzione promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. regia, produzione e interpreti principali di Wayward Ribelli. chi sono i registi e i produttori della serie. La direzione artistica è affidata ad April Mullen, mentre la produzione vede coinvolte le aziende Objective Fiction e Sphere Media. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: wayward - ribelli
Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai
Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce
Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce; Wayward - Ribelli; “Wayward – Ribelli”, con Toni Collette a settembre su Netflix.
Wayward Ribelli: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix - Wayward Ribelli serie tv, thriller psicologico Netflix. Segnala maridacaterini.it
Trama di Wayward: Ribelli - Wayward: Ribelli (Wayward) è una Serie TV con Mae Martin e Toni Collette, trasmessa dal 2025 in Canada, USA, Regno Unito. Si legge su movieplayer.it