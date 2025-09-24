La nuova serie televisiva canadese Wayward Ribelli si appresta a fare il suo debutto su Netflix, portando sullo schermo un thriller psicologico ambientato in una cittadina immaginaria. La narrazione, ricca di tensione e mistero, esplora temi come il controllo istituzionale, la manipolazione e le conseguenze di traumi adolescenziali. Con un cast di alto livello e un’ambientazione suggestiva, questa produzione promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. regia, produzione e interpreti principali di Wayward Ribelli. chi sono i registi e i produttori della serie. La direzione artistica è affidata ad April Mullen, mentre la produzione vede coinvolte le aziende Objective Fiction e Sphere Media. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix