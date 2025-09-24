Wayne Rooney | Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol

(Adnkronos) – L'ex attaccante della nazionale inglese e del Manchester United Wayne Rooney crede che sarebbe morto se sua moglie Coleen non lo avesse aiutato a gestire i suoi problemi di alcol. Il 39enne, capocannoniere dello United, afferma di aver "combattuto duramente" con l'alcol durante la sua carriera da giocatore. "Credo sinceramente che se lei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: wayne - rooney

Tom Brady sbatte i giocatori di Wayne Rooney e Birmingham per la “mancanza di impegno” durante la campagna di retrocessione

Wayne Rooney chiede una punizione più dura nei confronti dell’abuso razziale dopo l’incidente di Semenyo

Wayne Rooney sbatte Casemiro dopo il cartellino rosso contro il Chelsea

Wayne Rooney: Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol; Wayne Rooney Boozs Bombshell nel ruolo di Man Utd Icon dice “Sarei morto se non fosse per Colen”; Rooney si confessa: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato a lottare contro l’alcol”.

Rooney si confessa: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato a lottare contro l’alcol” - L'ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney ha affermato di aver "combattuto duramente" contro l’alcol durante la sua carriera da giocatore. Segnala msn.com