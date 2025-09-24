Watch dog | tom blyth svela le differenze tra film e videogioco

aggiornamenti sul film watch dogs: novità e dettagli sulla produzione. Il progetto cinematografico dedicato alla serie Watch Dogs sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Con una direzione artistica affidata al regista Mathieu Turi, il film si distingue per un approccio originale rispetto al videogioco, con una trama ambientata nello stesso universo ma sviluppata attraverso nuovi personaggi e ambientazioni. Dopo aver completato le riprese principali, terminate nel settembre 2024, sono state effettuate alcune sessioni di ripresa supplementari che indicano un processo di perfezionamento e adattamento della narrazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

