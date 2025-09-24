Watch Dog | Tom Blyth conferma che il film sarà diverso dal videogioco

Il film Watch Dogs ha ricevuto un aggiornamento interessante da una delle sue star, che ha anticipato che il film sarà diverso dal gioco. Come noto, la serie di Ubisoft sta facendo il salto dalla console al cinema, guidata dal regista Mathieu Turi, con una storia originale di Christie LeBlanc e Victoria Bata, ambientata nello stesso universo del gioco. Tom Blyth ( The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ), Sophie Wilde ( Talk to Me ) e Markella Kavenagh ( Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ) fanno tutti parte del cast del film Watch Dogs, anche se i dettagli della trama sono stati in gran parte tenuti segreti e non c’è ancora una data di uscita ufficiale, anche se le riprese principali sono terminate ormai nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it