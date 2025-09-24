Wasabi assistenti digitali intelligenti | più di 1,5 milioni di euro per soluzioni IT
Il progetto europeo Wasabi apre la sua seconda call per esperimenti, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di assistenti digitali intelligenti e strumenti di collaborazione uomo-IA nel settore manifatturiero. L’iniziativa punta a sviluppare soluzioni di Intelligenza Artificiale conversazionale e a sperimentarle in contesti industriali reali. Ogni progetto selezionato dovrà creare un assistente digitale per affrontare sfide concrete di processo o prodotto, rendendolo disponibile attraverso la piattaforma Wsabi White Label Shop, favorendo la diffusione e l’adozione da parte di altre imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: wasabi - assistenti
