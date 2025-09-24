Vuole Hamas? Così la Meloni mette spalle al muro la sinistra

Giorgia Meloni, da New York, ha annunciato la mozione della maggioranza compatta per il riconoscimento condizionato dello Stato di Palestina. Le condizioni presenti nella mozione sono due: liberazione di tutti gli ostaggi e Hamas fuori da ogni processo decisionale del futuro governo democratico. Queste linee guida fornite dal presidente del Consiglio potrebbero diventare una risoluzione di maggioranza da presentare il 2 ottobre, quando il ministro degli Esteri Antonio Tajani, svolgerà le comunicazioni alle Camere sulla situazione a Gaza. Si sta già lavorando al testo ma non sarà una mozione condivisa come aveva auspicato il premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

