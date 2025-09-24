Giorgia Meloni, da New York, ha annunciato la mozione della maggioranza compatta per il riconoscimento condizionato dello Stato di Palestina. Le condizioni presenti nella mozione sono due: liberazione di tutti gli ostaggi e Hamas fuori da ogni processo decisionale del futuro governo democratico. Queste linee guida fornite dal presidente del Consiglio potrebbero diventare una risoluzione di maggioranza da presentare il 2 ottobre, quando il ministro degli Esteri Antonio Tajani, svolgerà le comunicazioni alle Camere sulla situazione a Gaza. Si sta già lavorando al testo ma non sarà una mozione condivisa come aveva auspicato il premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Vuole Hamas?" Così la Meloni mette spalle al muro la sinistra