Si entra nella settimana tipo per la Vuelle, quella che conduce alla prima partita, anche se poi domenica non si gioca ancora e bisognerà conservare in corpo l'adrenalina per il debutto per altre 48 ore, fino alla palla a due che martedì 30 settembre darà il via alla stagione della Vuelle, l'ultima a scendere in campo tra tutte le 20 partecipanti al campionato di A2. La prima avversaria si chiama Libertas Livorno, nome storico della pallacanestro italiana, società fondata nel 1947, un solo anno dopo la Vuelle, un club dove sono cresciuti tanti talenti. La squadra labronica, salita l'anno scorso dalla serie B dopo ben 33 anni - dove ha lasciato la cugina ed acerrima nemica Pielle - ha mantenuto dei tempi gloriosi il bel colore amaranto della sua maglia che la distingue nel panorama cestistico.

Vuelle, ci siamo: oggi il nuovo organigramma. Il Cda si riunisce per approvare le decisioni

ALLE 18:00 SI GIOCA A FERMIGNANO CONTRO RIETI. La Vuelle dovrebbe essere finalmente al completo con il rientro di Maretto. Per il play Usa Kay Felder, siamo sulla buona strada, voci parlano di una firma arrivata nella notte ma attenzione a dare l'affar

Vuelle, siamo ai dettagli prima del debutto; Vuelle, il Consorzio cresce: Mulazzani entra in famiglia. «Sosteniamo Pesaro con grande gioia»; Abbonamenti, i rinnovi sono 1.705. E anche Baldini dà l’esempio.

Vuelle, siamo ai dettagli prima del debutto - Alla scoperta di Livorno, prima avversaria del campionato che comincia martedì 30: Avery Woodson è stato il top scorer della 1ª giornata

Astronave pronta al decollo. La Vuelle prova a scalare l'A2. Si parte il 30 settembre con Livorno