Anche il Partito liberaldemocratico aderisce alla linea di Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Il sì potrà arrivare solo a determinate condizioni e Luigi Marattin promette che il suo partito è disposto a votare una mozione in tal senso anche in Parlamento. "Il Partito Liberaldemocratico aveva detto che il riconoscimento dello Stato di Palestina sarebbe potuto arrivare solo dopo una serie di altre condizioni (''la giusta sequenza di eventi''), tra cui il rilascio degli ostaggi e l'uscita di scena di Hamas (come chiesto anche dai Paesi arabi). La premier Meloni ha annunciato la presentazione di una mozione in Parlamento che contiene esattamente la stessa posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Voteremo la mozione Meloni". Palestina, la promessa di Marattin