Monza, 24 settembre 2025 - Dopo il cedimento dell'asfalto in via Mentana di questo pomeriggio la fornitura di acqua potabile sta tornando regolare in tutta la città. Fanno eccezione alcuni edifici vicini al luogo dell'incidente, dove è presente un mezzo di Brianzacque che, con l'ausilio del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza, distribuisce alle famiglie che ne avessero necessità acqua in sacchetto per l'igiene personale. Anche domani via Mentana resterà chiusa i n entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato e al Municipio monzese si è riunito un pool di emergenza - alla presenza del Comandante della Polizia Locale e coordinato dal Sindaco Paolo Pilotto - per decidere i percorsi alternativi per evitare un'ulteriore congestione della circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voragine in via Mentana a Monza: strade chiuse e mezzi deviati giovedì 25 settembre. Tutte le informazioni