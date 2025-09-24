Voragine in strada cede l' asfalto in via Mentana | tratto chiuso

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande voragine si è aperta in strada, a Monza. In via Mentana, si è verificato un cedimento stradale di grosse dimensioni con una buca che ha reso la strada impraticabile e pericolosa al transito. . 🔗 Leggi su Monzatoday.it

