Voragine di decine di metri si apre davanti a un ospedale di Bangkok | il video del buco impressionante
Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati. Appena fuori da una stazione di polizia locale e dall’ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, un buco di circa 50 metri ha tranciato cavi elettrici e portato alla luce una tubatura rotta da cui ha cominciato a sgorgare acqua. Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato l’area, mentre un pick-up barcollava precariamente sul bordo della voragine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
