von der Leyen | L’abbattimento dei caccia russi se sconfinano è un’opzione sul tavolo Droni sull’aeroporto danese di Aalborg | stop ai voli
« L’abbattimento di caccia russi che sconfinano nello spazio aereo di un Paese della Nato è un’opzione sul tavolo». Lo ha dichiarato in un’intervista alla Cnn la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a New York per l’Assemblea generale dell’Onu. «La mia opinione – ha aggiunto – è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio. Questo significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo aver lanciato un avvertimento e aver chiarito la situazione, ovviamente l’opzione di abbattere un jet da combattimento che sta violando il nostro spazio aereo è sul tavolo ». 🔗 Leggi su Open.online
