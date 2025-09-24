Vomitevole. Fornero insulta Vannacci.

Che l’ex ministro Elsa Fornero non abbia grossa simpatia nei confronti della Lega è evidente. Questa volta, però, forse ha oltrepassato il limite della critica democratica. Incalzata da Giovanni Floris a Di Martedì, la trasmissione di approfondimento politico su La7, l’ex esponente governativa della sinistra nostrana definisce “vomitevoli” le parole pronunciate dal generale Roberto Vannacci a Pontida, la festa tradizionale del Carroccio "Linguaggio vomitevole, mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo. Veramente, Vannacci vergognati", ha spiegato senza timore di smentita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

