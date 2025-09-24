Vomero tenta di svaligiare un negozio di abbigliamento | arrestato 50enne

Colto in flagranza dai “Baschi Verdi” mentre forzava una vetrina in piazza Fanzago, nel quartiere Vomero, a Napoli. Condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Tentava di forzare la vetrina di un negozio di abbigliamento al Vomero, ma è stato sorpreso dai finanzieri e arrestato. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Fanzago, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vomero, tenta di svaligiare un negozio di abbigliamento: arrestato 50enne

In questa notizia si parla di: vomero - tenta

Vomero: scompare un'altra de "Les boites des bouquinistes" Occorre intervenire con il vincolo di destinazione d'uso " Un altro colpo alla storia e ai luoghi della cultura del Vomero - afferma amareggiato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori coll - facebook.com Vai su Facebook

Vomero, tenta di svaligiare un negozio di abbigliamento: arrestato 50enne - Colto in flagranza dai “Baschi Verdi” mentre forzava una vetrina in piazza Fanzago, nel quartiere Vomero, a Napoli ... Secondo 2anews.it

Furti nei negozi al Vomero, preso lo specialista mentre scassinava una vetrina - La Guardia di Finanza ha arrestato un 50enne al Vomero: è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare un negozio, con sé aveva sacchi contenente refurtiva ... Come scrive fanpage.it