Vomero arrestato ladro seriale mentre tenta di forzare una vetrina
I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, sorpreso mentre tentava di scassinare la vetrina di un negozio di abbigliamento nella zona del Vomero. Il malvivente è stato notato da una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego nei pressi di piazza Fanzago. Colto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: vomero - arrestato
Furto notturno in appartamento al Vomero: arrestato un 35enne, complice in fuga
Napoli, Vomero: svaligia appartamento, come bottino un paio di manette ai polsi. 35enne arrestato dai Carabinieri
Vomero, arrestato 31enne ricercato per reati sessuali: fermato alla stazione Vanvitelli
A Napoli, il Vomero, noto per lo shopping, è recentemente colpito da un aumento di furti e rapine, preoccupando residenti e commercianti. #ladroseriale #ricettazione #vomero #cronacadinapoli #quartierinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Il 23 settembre del 1985 al Vomero, Napoli, fu ucciso a 26 anni il giornalista de Il Mattino GIANCARLO SIANI. #Vittimainnocente di #camorra. Scrisse i suoi primi articoli per il mensile “Il Lavoro nel Sud”, testata dell’organizzazione sindacale Cisl e poi iniziò la s - facebook.com Vai su Facebook
Specialista di furti al Vomero sorpreso in flagranza dalla GdF; Specialista di furti al Vomero sorpreso in flagranza dalla GdF; Furti in ospedale: ladro incastrato dopo alcuni acquisti in un negozio.
Colpo fallito al Vomero: arrestato ladro seriale di negozi - NAPOLI – Un nuovo intervento delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cinquantenne napoletano, già noto alle forze Colpo fallito al Vomero: arrestato ladro seriale di neg ... Scrive marigliano.net
Vomero, tenta di svaligiare un negozio di abbigliamento: arrestato 50enne - Colto in flagranza dai “Baschi Verdi” mentre forzava una vetrina in piazza Fanzago, nel quartiere Vomero, a Napoli ... Come scrive 2anews.it