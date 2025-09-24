Volo dirottato i piloti di Formula 1 Leclerc e Sainz atterrano a Genova

Atterraggio a sorpresa a Genova per Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti di Formula 1 della Ferrari e della Williams ed ex compagni per la scuderia di Maranello. Dopo il Gran Premio di Baku (Azerbaigian) chiuso con un nono e un terzo posto, i due si trovavano a bordo di un jet privato che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: volo - dirottato

Volo per Olbia diretto a Fiumicino dirottato su Pescara, l'odissea dei 170 passeggeri: "Abbandonati per ore"

Il maltempo impedisce l'atterraggio: dirottato su Brindisi il volo Cagliari-Pescara

Incubo turbolenze, volo dagli Usa per Amsterdam dirottato: 25 feriti in ospedale

Motore in avaria, atterraggio d'emergenza a Brindisi per un C-130. Un volo dirottato https://ift.tt/nr4XwYZ https://ift.tt/6WvXuJA - X Vai su X

Un aeromobile Enter Air, in arrivo a Cracovia da Antalya, é andato fuori pista dopo l'atterraggio. L'aeroporto di Cracovia resterà chiuso per diverse ore: dirottato a Katowice il volo charter LOT6644 da Palermo. - facebook.com Vai su Facebook

Volo dirottato, i piloti di Formula 1 Leclerc e Sainz atterrano a Genova; Sainz e Leclerc, volo dirottato e rientro a Monaco in navetta; I piloti di F1 Leclerc e Sainz dirottati a Genova: viaggio in A10 in direzione Monaco.

Leclerc e Sainz, jet dirottato per maltempo dopo il Gp di Baku: atterraggio d'emergenza a Genova. Cosa è successo - Neppure il weekend di Formula 1 a Baku ha sorriso alla Ferrari, specialmente a Charles Leclerc che ha molto da recriminare per l'errore commesso in qualifica. msn.com scrive

Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato nella notte per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia» - Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1, ha raccontato sui social la disavventura ... Scrive msn.com