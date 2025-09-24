Per la 4 Torri di nuovo un pareggio in quella che è stata la terza uscita stagionale. L’amichevole disputata sabato scorso a Fiorano contro il Beca Tensped è finita 2-2. Nel primo set, iniziale vantaggio per i padroni di casa, poi sorpasso della 4 Torri e infine vittoria in volata 26-24 per gli spezzanesi. Nel secondo set invece, monologo granata, subito avanti 8-4 e poi capaci di incrementare il vantaggio dal 16-13 al 25-15 finale. Nel terzo set, ancora sempre avanti la 4 Torri che controlla una minirimonta finale dei modenesi: 25-23. Quarto set disputato con sestetti inediti da entrambe le parti, per lasciare spazio anche chi ha giocato meno finora: 25-18 per il Beca Tensped. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Un altro pareggio per la 4 Torri nel terzo test stagionale