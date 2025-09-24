Volley serie B Un altro pareggio per la 4 Torri nel terzo test stagionale
Per la 4 Torri di nuovo un pareggio in quella che è stata la terza uscita stagionale. L’amichevole disputata sabato scorso a Fiorano contro il Beca Tensped è finita 2-2. Nel primo set, iniziale vantaggio per i padroni di casa, poi sorpasso della 4 Torri e infine vittoria in volata 26-24 per gli spezzanesi. Nel secondo set invece, monologo granata, subito avanti 8-4 e poi capaci di incrementare il vantaggio dal 16-13 al 25-15 finale. Nel terzo set, ancora sempre avanti la 4 Torri che controlla una minirimonta finale dei modenesi: 25-23. Quarto set disputato con sestetti inediti da entrambe le parti, per lasciare spazio anche chi ha giocato meno finora: 25-18 per il Beca Tensped. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: volley - serie
Volley - Serie C. Blu Volley Quarrata. Mercato faraonico con Francini e Falseni
Volley - Serie D. Avis, c’è coach Testi. L’Upv saluta Focosi e accoglie Cappelli
Serie A3, Spinello è il nuovo palleggiatore della Domotek Volley: riconferma per Lopetrone
KGM Italia diventa Official Partner della Serie A di volley femminile Il marchio automobilistico sudcoreano rafforza la sua presenza in Italia siglando un accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile. La partnership prevede il supporto logistico con l’impi - facebook.com Vai su Facebook
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Tigotà ancora insieme: rinnovato il ruolo di Title Sponsor dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Leggi la news - X Vai su X
RESI NOTI I GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE B1 FEMMINILE: MOMA ANDERLINI NEL GIRONE B; Mari per il reparto centrali dell'Ongina; Altro colpo di mercato in casa Millenium: Arianna Vittorini ruggirà in posto 4.
Volley serie B. Un altro pareggio per la 4 Torri nel terzo test stagionale - Per la 4 Torri di nuovo un pareggio in quella che è stata la terza uscita stagionale. msn.com scrive
Volley serie B, il progetto della società. Attivato un crowdfunding per raccogliere 15.000 euro. Hokkaido, il sogno è un pullmino: "Per portare i ragazzi in palestra» - Obiettivo doppio: "Evitare che i giovani perdano giornate di allenamento. Scrive sport.quotidiano.net