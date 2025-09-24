Volley Il gm Da Re ospite a Fornace Zarattini
Dopo il successo della passata edizione, Ottima.it torna ad aprire le porte della propria sede di Fornace Zarattini, per il 2° ‘Festival dei Valori’, evento ideato con l’obiettivo di affermare il territorio come riferimento nazionale sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Il ‘ticket’ con lo sport è evidente. Al Festival dei valori, che sarà anche l’occasione per dare voce a progetti che uniscono territorio, sport e impresa, mettendo al centro la persona, la cultura locale e l’impegno sociale, porteranno infatti il proprio contributo Bruno Da Re, storico gm del Trentino Volley ed ex di Treviso e Modena, con 40 trofei in bacheca, tre cui 11 Scudetti e 5 Champions League; e Corrado Di Taranto, dg del Cesena Fc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: volley - ospite
L’ex campione di volley ospite domani sera del sodalizio. Al Panathlon la carica di Sintini
Al top la nuova serie C maschile del Migliarino Volley. Foto di gruppo al termine del proficuo test match giocato a Vecchiano, ospite la serie D dell'UPC Camaiore. Prosegue il lavoro dei coach Martini e Raffi in vista del campionato. #migliarinovolley #cm #te - facebook.com Vai su Facebook
Itas Trentino, il gm Da Re ospite della prima puntata di RTTR Volley; Volley. Il gm Da Re ospite a Fornace Zarattini.