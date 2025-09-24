Dopo il successo della passata edizione, Ottima.it torna ad aprire le porte della propria sede di Fornace Zarattini, per il 2° ‘Festival dei Valori’, evento ideato con l’obiettivo di affermare il territorio come riferimento nazionale sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Il ‘ticket’ con lo sport è evidente. Al Festival dei valori, che sarà anche l’occasione per dare voce a progetti che uniscono territorio, sport e impresa, mettendo al centro la persona, la cultura locale e l’impegno sociale, porteranno infatti il proprio contributo Bruno Da Re, storico gm del Trentino Volley ed ex di Treviso e Modena, con 40 trofei in bacheca, tre cui 11 Scudetti e 5 Champions League; e Corrado Di Taranto, dg del Cesena Fc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley. Il gm Da Re ospite a Fornace Zarattini