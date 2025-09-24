Volley femminile Life365eu ko in amichevole a Ravenna
Arriva una sconfitta nella terza amichevole del precampionato della Life365.eu che martedì sera, a Ravenna, contro le padrone di casa dell’Olimpia Teodora, è caduta per 3-1 (25-8; 25-21; 25-12; 23-25). Prive di Lara Salvestrini (out per un fastidio muscolare) e con diverse giocatrici appesantite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: volley - femminile
