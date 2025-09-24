Stavolta nessuna distrazione, stavolta l’Italia di Fefè De Giorgi mantiene la concentrazione al 100 per cento per tre set e spazza via il Belgio che, pensa te, battendoci nel girone ci aveva messo davanti a uno spareggio con l’Ucraina minando le nostre certezze. Ma quando gli azzurri hanno ritrovato la serenità e hanno pensato a giocare solo la loro meravigliosa pallavolo prima l’Argentina e poi il Belgio si sono arrese dopo soli tre set. Tutto facile? Nello sport c’è sempre un avversario davanti quindi stavolta la determinazione che ha sconfinato nella ferocia per dimostrare al mondo che siamo forti (forse i più forti) ha ridimensionato il Belgio che era diventato il nostro spauracchio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Volley: è Grand’Italia ai Mondiali Belgio travolto, siamo in semifinale