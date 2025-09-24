Volley | è Grand’Italia ai Mondiali Belgio travolto siamo in semifinale
Stavolta nessuna distrazione, stavolta l’Italia di Fefè De Giorgi mantiene la concentrazione al 100 per cento per tre set e spazza via il Belgio che, pensa te, battendoci nel girone ci aveva messo davanti a uno spareggio con l’Ucraina minando le nostre certezze. Ma quando gli azzurri hanno ritrovato la serenità e hanno pensato a giocare solo la loro meravigliosa pallavolo prima l’Argentina e poi il Belgio si sono arrese dopo soli tre set. Tutto facile? Nello sport c’è sempre un avversario davanti quindi stavolta la determinazione che ha sconfinato nella ferocia per dimostrare al mondo che siamo forti (forse i più forti) ha ridimensionato il Belgio che era diventato il nostro spauracchio. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: volley - grand
È grand’Italia ai Mondiali di volley, le ragazze di Velasco non tradiscono: 30° successo consecutivo
EVENTO | VOLLEY OSPI L'Amministrazione comunale presenta la Grande Festa del Volley Ospi! ? 27/28 settembre 2025 Palaborghetti, via X giornate, Ospitaletto (BS) #ospitaletto2025 #volleyospi #sport - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali volley femminile, Italia-Belgio 3-1: azzurre prime nel girone B - Una partita particolare: nei primi due set l'Italia ha praticamente dominato, chiudendo con i parziali ... Riporta sport.sky.it
Mondiali volley femminili, Italia-Brasile 3-2: azzurre in finale contro la Turchia - 2 ed è in finale ai Mondiali femminili di volley al termine di una partita pazzesca in cui le ragazze di Velasco hanno dato tutto. Come scrive sport.sky.it