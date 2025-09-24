Volata finale per Più Marche | Acquaroli chiude la campagna tra la gente Arriva anche il ministro della Salute Schillaci
ANCONA– Ultimi appuntamenti della campagna elettorale di Più Marche, che in queste settimane ha fatto tappa in tutto il territorio regionale. A guidare l’iniziativa, il presidente uscente Francesco Acquaroli, ricandidato alla guida della Regione Marche per la coalizione di centrodestra. Giovedì. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Marche, la volata finale: Meloni con gli alleati, Schlein e Conte separati - Il messaggio ha fatto irruzione nelle chat dei parlamentari i giorni scorsi. Riporta ilmessaggero.it
Regionali, la volata finale nelle Marche: Meloni mercoledì con i leader di centrodestra ad Ancona - L'apertura delle urne nella regione marchigiana è alle porte (28- Scrive msn.com