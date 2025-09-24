Già direttore di Caritas Firenze, ex assessore comunale a Firenze e a Sesto dove è stato anche vicesindaco. Alessandro Martini perché tornare in politica con la lista ‘Eugenio Giani presidente - Casa Riformista’? "Ho deciso di rispondere sì alla proposta arrivata da Giani in primis perché è un amico con cui ho già lavorato in passato. E poi perché mi fa piacere dare una mano a una proposta che va in controtendenza: in un panorama politico sempre più frammentato – dannoso per la politica stessa – tutte le forze di centrosinistra riformiste hanno scelto di confluire insieme in una sola lista civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Voglia di partecipazione: "Il mio motto è 'Io ci sono'. Sanità, servizi sul territorio"