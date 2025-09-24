Vocazione contemporanea Arti visive e talenti del mondo si incontrano al Centro Pecci
Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci nasce nel 1988 per volontà del Comune di Prato e della famiglia Pecci prominenti imprenditori tessili locali che donano il terreno e l’edificio ideato dall’architetto Italo Gamberini. E’ la prima istituzione artistica creata per ospitare mostre ed eventi di arte contemporanea in Italia collegandosi anche alla vocazione alla contemporaneità della città di Prato, il più grande distretto tessile europeo, e alle più varie forme di espressione creativa e di avanguardia. Dal 1988 il Centro presenta, colleziona, documenta e supporta le ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design moda e letteratura, tutte espressioni che avvicinano il pubblico ai grandi temi e allo stesso tempo aiutano a interpretare la realtà del nostro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vocazione - contemporanea
La rassegna conferma così la sua vocazione a esplorare i linguaggi della musica contemporanea, offrendo esperienze di ascolto innovative e di qualità #livorno #eventi - facebook.com Vai su Facebook
Vocazione contemporanea. Arti visive e talenti del mondo si incontrano al Centro Pecci; 3 mostre da non perdere a Napoli durante l’estate 2025; Ad Arles la Fondazione Jean-Marc Bustamante aprirà nell'estate 2026.
Ecco perché Artissima 2025 sarà una delle più ricche di sempre. Intervista al direttore della fiera - Luigi Fassi, direttore di Artissima, racconta in un’intervista perché la 32esima edizione della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino sarà una delle più ricche mai realizzate finora ... artribune.com scrive
Napoli, nasce il Premio Rua Viva dedicato alle arti visive per offrire visibilità agli artisti - L'Associazione Culturale Taverna Est ETS, con il patrocinio di Arci Campania, annuncia l'apertura del bando per il Premio RUA VIVA 2025, un'iniziativa dedicata alla selezione di opere di arte visiva ... Da ilmattino.it