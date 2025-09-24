Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci nasce nel 1988 per volontà del Comune di Prato e della famiglia Pecci prominenti imprenditori tessili locali che donano il terreno e l’edificio ideato dall’architetto Italo Gamberini. E’ la prima istituzione artistica creata per ospitare mostre ed eventi di arte contemporanea in Italia collegandosi anche alla vocazione alla contemporaneità della città di Prato, il più grande distretto tessile europeo, e alle più varie forme di espressione creativa e di avanguardia. Dal 1988 il Centro presenta, colleziona, documenta e supporta le ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design moda e letteratura, tutte espressioni che avvicinano il pubblico ai grandi temi e allo stesso tempo aiutano a interpretare la realtà del nostro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Vocazione contemporanea. Arti visive e talenti del mondo si incontrano al Centro Pecci