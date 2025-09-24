Vlahovic e la Juve: oggi uomo chiave, ma il futuro è un rebus Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione alla grande, confermandosi come punto di riferimento per la Juve di Igor Tudor. Gol, grinta e prestazioni solide hanno messo momentaneamente a tacere i dubbi che lo avevano accompagnato nelle ultime stagioni. Tuttavia, secondo quanto riportato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlahovic, trascinatore in casa Juve: nel mezzo un futuro con la squadra bianconera assai incerto