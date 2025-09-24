Vlahovic trascinatore in casa Juve | nel mezzo un futuro con la squadra bianconera assai incerto

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic e la Juve: oggi uomo chiave, ma il futuro è un rebus Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione alla grande, confermandosi come punto di riferimento per la Juve di Igor Tudor. Gol, grinta e prestazioni solide hanno messo momentaneamente a tacere i dubbi che lo avevano accompagnato nelle ultime stagioni. Tuttavia, secondo quanto riportato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic trascinatore in casa juve nel mezzo un futuro con la squadra bianconera assai incerto

© Calcionews24.com - Vlahovic, trascinatore in casa Juve: nel mezzo un futuro con la squadra bianconera assai incerto

In questa notizia si parla di: vlahovic - trascinatore

Da partente a trascinatore della Juventus: Vlahovic meglio di Kane e Mbappé in un dato particolare; Vlahovic, da scarto a risorsa. Ora il rinnovo è più vicino; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic trascinatore.

vlahovic trascinatore casa juveDa emarginato a trascinatore assoluto: il paradosso Vlahovic in casa Juve - Ancora una volta in gol, Vlahovic si sta riprendendo la Juventus in mano nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026 ... Riporta it.blastingnews.com

vlahovic trascinatore casa juveJuventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic trascinatore - La Juventus riacciuffa nel recupero la prima partita della fase campionato. Lo riporta soccermagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Trascinatore Casa Juve