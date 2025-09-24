Vlahovic Juventus con il passare dei mesi il suo impiego potrebbe calare drasticamente! Lo scenario che rischia di materializzarsi

Vlahovic Juventus, l’analisi della Gazzetta: il serbo è partito forte, ma la concorrenza dei nuovi acquisti, investimenti per il futuro, si farà sentire. Un inizio di stagione da leader, con i gol e le prestazioni che hanno scacciato i dubbi e lo hanno rimesso al centro del villaggio. Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus, ma il suo futuro a lungo termine in bianconero non è così scontato. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la grande abbondanza nel reparto offensivo di Igor Tudor potrebbe, con il passare dei mesi, cambiare le gerarchie, premiando quei giocatori che rappresentano il vero investimento del club per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, con il passare dei mesi il suo impiego potrebbe calare drasticamente! Lo scenario che rischia di materializzarsi

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

