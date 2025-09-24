Vizzini presenta il progetto Verso il Parco Letterario del Verismo
Venerdì 26 settembre, alle ore 18, l’aula consiliare del Comune di Vizzini ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, recentemente ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025.Il progetto rappresenta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: vizzini - presenta
VIZZINI > . •La festa del nostro Patrono, San Gregorio Magno, si avvicina e rappresenta un momento speciale per tutta la nostra comunità. È un’occasione per rafforzare i legami di fede, condivide - facebook.com Vai su Facebook
Catania: il progetto Polis di Poste Italiane nel piccolo comune di Vizzini; La Sagra dei Sapori e dei Saperi di Vizzini 2025,un incontro tra tradizione ed inclusione; Vizzini, la Sagra della ricotta e dei formaggi si aprirà con un momento di raccoglimento per il Papa.
Verso “Il Parco Letterario del Verismo”: Vizzini, Mineo e Licodia Eubea insieme per valorizzare Verga e Capuana - Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18:00, l’Aula Consiliare del Comune di Vizzini ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, recentemente amm ... Scrive blogsicilia.it
Vizzini, il borgo che sta per diventare un polo culturale - Il borgo della Cunziria di Vizzini, noto per essere il luogo dove Giovanni Verga ambientò il famoso duello della sua “Cavalleria Rusticana”, è pronto a rinascere grazie a un ambizioso progetto di ... Da siviaggia.it