Viviano scommette sul portiere del futuro | Classe 2005 perfetto per il calcio moderno big avvertite

Emiliano Viviano, che di portieri ne sa certamente qualcosa, vista la sua splendida carriera, scommette sul portiere del futuro. Si tratta di un classe 2005. In live a TvPlay si parla di un estremo difensore che oggi conoscono in pochi, ma che in realtà è un calciatore davvero molto importante. (TvPlay.it) Vivio spiega: “ Pierce Charles è un portiere perfetto per il calcio moderno “. Un ragazzo di appena vent’anni che potrebbe diventare nei prossimi anni il portiere di una big internazionale e giocare sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Viviano scommette sul portiere del futuro: “Classe 2005 perfetto per il calcio moderno”, big avvertite

In questa notizia si parla di: viviano - scommette

Viviano: "Scusate ma come fa l'Inter a non essere più forte dell'anno scorso? Non ha venduto un solo giocatore e ha preso Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny e Pio Esposito. Come può non essere più forte?". - facebook.com Vai su Facebook

Viviano in Kings World Cup: carriera e squadre del portiere di Blur, titolare degli Stallions e idolo del web; Viviano scommette sul portiere del futuro: Classe 2005 perfetto per il calcio moderno, big avvertite; Viviano: L'arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente.

Inter, il futuro non è Viviano - Il suo cartellino è a metà tra Palermo e Inter, il suo futuro al momento è tanto nero e poco azzurro. Riporta calciomercato.com

Inter, che fare con Viviano? - Julio Cesar tornato su altissimi livelli e Castellazzi rinnovato per altri due anni fanno tornare d'attualità in casa Inter il tema dei portieri. Come scrive calciomercato.com