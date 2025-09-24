Viviano scommette sul portiere del futuro | Classe 2005 perfetto per il calcio moderno big avvertite

Emiliano Viviano, che di portieri ne sa certamente qualcosa, vista la sua splendida carriera, scommette sul portiere del futuro. Si tratta di un classe 2005. In live a TvPlay si parla di un estremo difensore che oggi conoscono in pochi, ma che in realtà è un calciatore davvero molto importante. (TvPlay.it) Vivio spiega: “ Pierce Charles è un portiere perfetto per il calcio moderno “. Un ragazzo di appena vent’anni che potrebbe diventare nei prossimi anni il portiere di una big internazionale e giocare sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

