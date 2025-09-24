Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Frosinone

Stretta tra i monti Ernici e i monti Lepini, Frosinone domina da un colle la grande piana del fiume Sacco con una magnifica vista a 360°. Il capoluogo ciociaro si rivela ai viaggiatori come un territorio dove il tempo sembra essersi fermato, custodendo gelosamente i segreti di un’antica civiltà. Passeggiare tra le vie acciottolate del centro storico significa immergersi in un racconto fatto di pietra, arte sacra e tradizioni millenarie. La città si distende su due livelli ben distinti: il borgo antico, arroccato sulla sommità del colle, e l’espansione moderna che si sviluppa ai suoi piedi. Questa dualità conferisce a Frosinone un fascino particolare, dove il ritmo frenetico della vita contemporanea si attenua man mano che si sale verso l’acropoli cittadina. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

