ViverÈParma atto secondo su il sipario!

Dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalle visite guidate alle mostre alle partite della serie A di calcio, fino all’opera lirica e ai match dello United Rugby Championship di rugby. È ricchissimo il carnet 2025-2026 di ViverÈParma, il “pacchetto” di eventi speciali a ingresso agevolato che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it