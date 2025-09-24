ViverÈParma atto secondo su il sipario!
Dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalle visite guidate alle mostre alle partite della serie A di calcio, fino all’opera lirica e ai match dello United Rugby Championship di rugby. È ricchissimo il carnet 2025-2026 di ViverÈParma, il “pacchetto” di eventi speciali a ingresso agevolato che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: viver - parma
#27settembre e #28settembre ritorna #ILikeParma per vivere l'Oltretorrente con visite guidate e aperture straordinarie! Scopri il programma completo su http://parmawelcome.it/evento/i-like-parma-xiv-edizione-oltretorrente/… - X Vai su X
Dal 13 al 21 settembre 2025 tornano le emozioni del Salone del Camper alle Fiere di Parma, l’appuntamento imperdibile per gli amanti del turismo en plein air. ? E con il biglietto del Salone, potrai vivere ancora di più la città: sconto speciale sul - facebook.com Vai su Facebook