Vivere oltre i 100 Anni? Il DNA di questa donna svela indizi incredibili e inaspettati

Maria Branyas, la donna che ha vissuto fino all’incredibile età di 117 anni (è morta nell’agosto 2024), ha lasciato in eredità alla scienza un tesoro prezioso: il suo DNA. Uno studio approfondito del suo genoma, condotto da scienziati spagnoli del Josep Carreras Leukaemia Research Institute di Barcellona, ha rivelato indizi sorprendenti sulla sua eccezionale longevità, aprendo nuove prospettive sulla biologia dell’invecchiamento umano. Cosa rendeva Maria Branyas così speciale? Secondo gli scienziati, le sue cellule sembravano “comportarsi” come se fossero molto più giovani della sua età anagrafica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vivere oltre i 100 Anni? Il DNA di questa donna svela indizi incredibili (e inaspettati)

