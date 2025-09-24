Vittorio Sgarbi la figlia chiede per lui un amministratore di sostegno Non è più in grado di seguire i propri interessi

Evelina Sgarbi, figlia del noto critico e sindaco di Arpino, Vittorio, ha presentato un’ istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura. Il padre «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». A confermarlo all’Ansa, dalla Toscana dove si trova in questo periodo, è direttamente Vittorio Sgarbi. Dopo l’istanza, depositata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, sono partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle. Il vicesindaco di Arpino: «Si opporrà ad un’eventuale nomina». 🔗 Leggi su Open.online

