Una frase durissima, pronunciata da Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente di Relazioni internazionali, durante un intervento a Sky. Parlando della guerra in Medio Oriente, Parsi ha accusato Israele di essersi trasformato in uno “Stato terrorista”, non solo per i bombardamenti incessanti sulla Striscia di Gaza, ma anche per l’attacco con droni e gas urticanti alla flotilla di aiuti diretta verso la costa palestinese. Lo Stato terrorista come categoria politica. Il concetto di Stato terrorista non appartiene al linguaggio giuridico, ma a quello politico e morale. Indica un governo che adotta le stesse logiche di un’organizzazione armata clandestina: colpire obiettivi civili per diffondere paura, agire al di fuori delle regole internazionali, usare la violenza come strumento sistematico di potere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vittorio Emanuele Parsi: “Israele si comporta come Hamas, è uno Stato terrorista”

