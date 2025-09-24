Vittoria netta non c’è partita Regionali ecco i sondaggi | chi rischia la brutta figura

Thesocialpost.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arrivano segnali positivi per il centrosinistra dalla Calabria, dove il centrodestra sembra avviato verso una riconferma alla guida della Regione. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, il governatore uscente Roberto Occhiuto sarebbe in netto vantaggio sul candidato progressista Pasquale Tridico, con un margine di circa 8 punti percentuali. Stando alla rilevazione, Occhiuto – sostenuto da una vasta coalizione di centrodestra – otterrebbe il 53,6% delle preferenze, contro il 45,3% attribuito a Tridico, ex presidente dell’INPS e figura di riferimento per la sinistra riformista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vittoria netta non c8217232 partita regionali ecco i sondaggi chi rischia la brutta figura

© Thesocialpost.it - “Vittoria netta, non c’è partita”. Regionali, ecco i sondaggi: chi rischia la brutta figura

In questa notizia si parla di: vittoria - netta

Parco Alpi Apuane Meeting regionale Csi. Netta vittoria di categoria per Manfredini

Hockey prato: vittoria netta per l’Italia contro la Croazia, venerdì le semifinali

Hockey prato, l’Italia femminile torna in Serie A agli Europei! Netta vittoria sulla Svizzera

Vittoria netta non c’è partita Regionali ecco i sondaggi | chi rischia la brutta figura; Regionali i risultati dei sondaggi | Vittoria netta non c’è partita.

Diretta/ Italia Slovacchia (risultato finale 3-0): vittoria netta per le Azzurre! (Mondiali volley 2025) - Diretta Italia Slovacchia streaming video Rai Due: orario e risultato live della prima partita delle azzurre ai Mondiali volley 2025. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Netta C8217232 Partita