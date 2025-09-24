Vittoria netta non c’è partita Regionali ecco i sondaggi | chi rischia la brutta figura
Non arrivano segnali positivi per il centrosinistra dalla Calabria, dove il centrodestra sembra avviato verso una riconferma alla guida della Regione. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, il governatore uscente Roberto Occhiuto sarebbe in netto vantaggio sul candidato progressista Pasquale Tridico, con un margine di circa 8 punti percentuali. Stando alla rilevazione, Occhiuto – sostenuto da una vasta coalizione di centrodestra – otterrebbe il 53,6% delle preferenze, contro il 45,3% attribuito a Tridico, ex presidente dell’INPS e figura di riferimento per la sinistra riformista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
