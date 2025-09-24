Vitalie Sofroni ucciso per difendere mamma e figlia dal marito violento | Constantin Gorgan condannato a 27 anni
È diventata definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Constantin Gorgan, il 30enne moldavo che il 5 luglio 2022 a Gaione (Parma) uccise con una coltellata il collega Vitalie Sofroni, intervenuto per difendere la moglie e la figlia di 9 mesi dalla violenza dell'uomo.Vitalie Sofroni ucciso a. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: vitalie - sofroni
Vitalie Sofroni ucciso per difendere mamma e figlia dal marito violento: Constantin Gorgan condannato a 27 anni; Chi è Vitalie Sofroni, ucciso per difendere una donna dalla furia omicida del marito; Un parco per Vitalie Sofroni, l'eroe di Gaione: morto per difendere una donna.