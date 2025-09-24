Visual Sound Academy Autumn 2025 | percorso di formazione gratuito tra musica elettronica arti visive e nuove tecnologie

Al via la OPEN CALL per la Visual Sound Academy AUTUMN 2025, percorso formativo e sperimentale - gratuito - che coniuga musica elettronica, arti visive e nuove tecnologie rivolgendosi alle nuove generazioni di artisti nel campo delle arti digitali e audiovisive. L’ Academy, ideata da Flyer in. 🔗 Leggi su Romatoday.it