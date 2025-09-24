Bologna, 24 settembre 2025 – Un percorso tra storia, arte e spiritualità per conoscere più da vicino i tesori della collina bolognese. È questo l’obiettivo di “Sacri Colli”, l’iniziativa promossa dal centro studi per l’architettura sacra della fondazione cardinale Giacomo Lercaro, ideata insieme al gruppo di ricerca “Chiese storiche nel bolognese”. Il progetto nasce dal lavoro di indagine archivistica portato avanti sotto la guida della storica Paola Foschi e si traduce in un ciclo di incontri e visite guidate (fino a sabato 25 ottobre) che permetteranno di approfondire il patrimonio religioso e artistico della zona collinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate e trekking alla scoperta delle chiese storiche sui colli bolognesi