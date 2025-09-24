Visite gratuite dell' Asp a Capaci in poco più di 6 ore garantite oltre 650 prestazioni

Capaci ha risposto con grande partecipazione all’open day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune e la I circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. In poco più di 6 ore in piazza Matrice, sono state erogate 664 prestazioni gratuite, con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it