Visite gratuite dell' Asp a Capaci in poco più di 6 ore garantite oltre 650 prestazioni

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capaci ha risposto con grande partecipazione all’open day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune e la I circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. In poco più di 6 ore in piazza Matrice, sono state erogate 664 prestazioni gratuite, con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visite - gratuite

Il Giubileo a Minturno: visite guidate e gratuite nelle chiese del territorio

Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione

Museo Egizio di Torino: visite guidate gratuite per over 70 ogni martedì pomeriggio

Capaci diventa città della prevenzione: ecco il camper dell'Asp per vaccinazioni e screening pediatrici; Open Day prevenzione Asp Palermo: successo a Capaci; Capaci, Open Day della Prevenzione: visite e screening gratuiti in Piazza Matrice.

Domani Capaci diventa città della prevenzione, tutti i servizi gratuiti dell’Open day dell’Asp di Palermo - Domani, martedì 23 settembre, Piazza Matrice a Capaci si trasformerà in un vero e proprio hub della salute. Lo riporta blogsicilia.it

visite gratuite asp capaciCapaci, in arrivo domani i camper della salute dell’Asp di Palermo - Domani, martedì 23 settembre, Piazza Matrice a Capaci si trasformerà in un vero e proprio hub della salute. Lo riporta teleoccidente.it

Cerca Video su questo argomento: Visite Gratuite Asp Capaci