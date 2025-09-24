Visita guidata di Montagnana

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unitevi a noi in questa meravigliosa passeggiata di circa 2 ore tra le vie di questa cittadina con la cinta medievale tra le meglio conservate d'Europa. Ammireremo Castel San Zeno che è il nucleo più antico della città con il suo Mastio di Ezzelino di cui visiteremo gli interni, poi ammireremo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visita - guidata

San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera

’Mosaico di notte’. Oggi visita guidata al Mar e tour nei monumenti Unesco

Alla scoperta del Castello San Giorgio: la visita guidata il 12 luglio

Visita guidata di Montagnana il 25 ottobre 2025; Cosa fare a Pasquetta 2025: tradizione, natura e divertimento nel territorio della provincia di Padova; Visita Guidata alle Meraviglie di Montagnana.

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Montagnana