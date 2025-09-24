Visita del ministro in città la Lega ha trasformato la prefettura in una sede di partito
“La sicurezza è un problema sentito in tutto il territorio provinciale. È grave che la Lega abbia strumentalizzato la visita del ministro Piantedosi, coinvolgendo solo i suoi sindaci all’incontro in Prefettura”. Lo affermano il consigliere regionale Nicola Conficoni e il segretario provinciale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: visita - ministro
L’arrivo del ministro Piantedosi. “Prato oggi capitale, il Pd non ha compreso il valore della visita”
Dal borgo al Medio Oriente ll ministro giordano Hneifat in visita nella sede di Aboca
Regno Unito e Siria riavviano i rapporti diplomatici: storica visita del ministro britannico Lammy a Damasco
Il Ministro Guido Crosetto ha ricevuto, in visita di cortesia, il Senatore degli Stati Uniti David McCormick, Presidente - tra gli altri - della Sottocommissione per il vicino Oriente, Asia meridionale, Asia centrale e lotta al terrorismo. Il Senatore è stato accompagnat - facebook.com Vai su Facebook
Il Ministro @GuidoCrosetto ha ricevuto, in visita di cortesia, il Senatore degli Stati Uniti David McCormick @SenMcCormickPA, Presidente - tra gli altri - della Sottocommissione per il vicino Oriente, Asia meridionale, Asia centrale e lotta al terrorismo. Il Senator - X Vai su X
La visita di Piantedosi. La Lega: "Il ministro va ringraziato. Indignati da Furfaro" - Non si placa la bufera sulle parole del deputato del Pd Marco Furfaro sulla visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Prato nel giorno di Ferragosto. Si legge su lanazione.it