Vision open air all' Ex Macello con Peggy Gou Paswa e Solomun

24 set 2025

Dopo il concerto di Fred Again (giovedì 4), il dj set di Laurent Garnier (venerdì 5) e Jamie Jones b2b Joseph Capriati e Silvie Loto (sabato 13) all'ex Macello di Milano - sempre dalle 17 a mezzanotte - proseguono gli appuntamenti con i top player della musica elettronica, sotto l’egida di Vision. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

