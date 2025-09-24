Virtus e futuro Beli prima tripla in versione ambassador
E anche la prima tripla con tanto di giacca è andata a bersaglio. Marco Belinelli, neo brand ambassador bianconero, ha debuttato a Roma. In casa Olidata, nuovo sponsor bianconero per il campionato, l’ex capitano, ormai perfettamente calato nei nuovi panni, ha rappresentato la Virtus, insieme con il vicepresidente Giuseppe Sermasi, per posare poi accanto al numero uno di Olidata, Cristiano Rufini. Ovvio che, oltre che a parlare di sponsor e partner, si sia discusso del nuovo ruolo di Beli. "Era arrivato il momento di ritirarsi – dice ripensando alla decisione di agosto –. Sono contento e carico per il ruolo che mi è stato assegnato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
