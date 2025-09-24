La diciannovenne, primogenita di Ben Affleck e Jennifer Garner, ha sofferto di long Covid e oggi si batte per sensibilizzare sulle conseguenze a lungo termine che il virus può avere. Il suo pensiero, durante un intervento alle Nazioni Unite, è andato ai bambini: «Sono furiosa per loro, non proteggerli è una negligenza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violet Affleck fa un appello alle Nazioni Unite per l'uso delle mascherine contro il Covid