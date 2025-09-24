Violenza sessuale e malore per abuso di alcol per due minorenni chiuso un locale

Una rissa tra avventori, sviluppatasi durante una serata musicale denominata Club Pascha all'interno del locale, un episodio di abusi sessuali ai danni di una minore nelle adiacenze dello stesso e un malore, occorso a un'altra minore, in seguito all'assunzione di alcolici. È quanto si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio

Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, è stato condannato a otto anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri due dei sei imputati per lo stupro di una ragazza nella villa di Grillo in Costa Smeralda.

A Sulmona 2 giovani accusati di violenza sessuale aggravata. La denuncia di una dodicenne. Gli stupri sarebbero andati avanti per mesi. I video postati sui social.

Sequestro di persona e violenza, arrestato 28enne titolare di un bar a Roma; Si sente male e chiede aiuto al barista ma lui la trascina in cantina e abusa di lei. Arrestato; Una donna è stata sequestrata e violentata in un bar a Roma.

Violentata nel parco a Roma, 26enne arrestato accusato di altro stupro - Il presunto responsabile della violenza sessuale al parco di Tor Tre Teste, a Roma, avrebbe abusato anche di un'altra donna, mentre attendeva l'autobus nei pressi di via Prenestina. Segnala tg24.sky.it

Revenge porn, la violenza sulle donne diventa digitale. “È un abuso sessuale, crea traumi profondi” - È il vaso di Pandora che si rompe e mostra il lato più cruento di un patriarcato tanto digitale quanto reale. Da quotidiano.net