Non sarebbe in pericolo di vita il 25enne accoltellato nella serata di ieri, 23 settembre, in corso Giannone, a Cagnano Varano. Il fatto, come anticipato da FoggiaToday, è avvenuto intorno alle 20, in strada. Immediato l'intervento degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Violenza a Cagnano, 25enne accoltellato in corso Giannone: individuato il presunto aggressore.

violenza cagnano 25enne accoltellatoCagnano Varano, giovane accoltellato durante un litigio: arrestato un 26enne - Violento litigio tra due giovani a Cagnano Varano: un 25enne accoltellato, arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio. Scrive trmtv.it

Cagnano Varano: 25enne accoltellato In serata - Un uomo di 25 anni, è stato colpito con tre coltellate: al collo, al torace e all’addome. Segnala noinotizie.it

