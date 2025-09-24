Violenza a Cagnano 25enne accoltellato in corso Giannone | individuato il presunto aggressore
Non sarebbe in pericolo di vita il 25enne accoltellato nella serata di ieri, 23 settembre, in corso Giannone, a Cagnano Varano. Il fatto, come anticipato da FoggiaToday, è avvenuto intorno alle 20, in strada. Immediato l'intervento degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - cagnano
Violenza a Cagnano, 25enne accoltellato in corso Giannone: individuato il presunto aggressore.
