Violazioni dello spazio aereo? Mosca | isteria esaltata

Il Cremlino è tornato a respingere le accuse di violazione degli spazi aerei europei definendole assolutamente infondate.

La Polonia abbatte droni russi. Tusk: «Attivate le difese aeree polacche e Nato dopo ripetute violazioni dello spazio aereo»

La Polonia: abbattuti droni russi nel nostro spazio aereo. Tusk: «Attivate le difese polacche e Nato dopo ripetute violazioni»

Alta tensione nei cieli d’Europa: caccia polacchi abbattono droni russi dopo violazioni dello spazio aereo

Mosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria'; Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato: Un'isteria; Violazioni dello spazio aereo, la NATO mette in guardia Mosca.

Mosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria' - Il Cremlino è tornato a respingere le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusandole di "isteria". Da msn.com

Mosca smentisce che i jet russi abbiano violato lo spazio aereo dell’Estonia. Tallinn: “Hanno ignorato i segnali degli F-35 italiani” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. ilfattoquotidiano.it scrive