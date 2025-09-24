Vino cultura e turismo conquistano Bruxelles | la Dop di Salice festeggia 50 anni in Parlamento

SALICE SALENTINO – Come annunciato si è svolto nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles l'incontro sul tema “Qualità e territorio - 50 anni di Salice Salentino Dop”, un’occasione per raccontare al cuore dell’Europa il valore di un vino che è molto più di un prodotto: è cultura, identità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

