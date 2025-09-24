Vino cultura e turismo conquistano Bruxelles | la Dop di Salice festeggia 50 anni in Parlamento

SALICE SALENTINO – Come annunciato si è svolto nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles l'incontro sul tema “Qualità e territorio - 50 anni di Salice Salentino Dop”, un’occasione per raccontare al cuore dell’Europa il valore di un vino che è molto più di un prodotto: è cultura, identità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: vino - cultura

Il vino nella cultura etrusca: rituali, simposi e ceramica da mensa

Stoccarda in estate e autunno: vacanze tra natura e cultura (e tanto vino)

Vino, cultura e paesaggio: Condove ospita la quarta edizione di "Valsusa Emozioni da Bere"

Vino, cultura e turismo conquistano Bruxelles: la Dop di Salice festeggia 50 anni in Parlamento https://ift.tt/qVTguob https://ift.tt/UJGflHu - X Vai su X

Vino, cultura e territorio protagonisti a Bruxelles per celebrare mezzo secolo di eccellenza pugliese - facebook.com Vai su Facebook

Vino, cultura e turismo conquistano Bruxelles: la Dop di Salice festeggia 50 anni in Parlamento - Si è svolto nella sede del Parlamento Europeo l’incontro programmato per celebrare l’importante anniversario della produzione vinicola ed enogastronomica dell’area di Salice Salentino. Da lecceprima.it

Museo del Vino Primitivo a Manduria: storia, cultura e sostenibilità - La cooperativa Produttori di Manduria, fondata nel 1932 e riconosciuta come Marchio storico di interesse nazionale, è punto di riferimento ... Lo riporta quotidiano.net