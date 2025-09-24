Vininfesta sbarca a Buglio in Monte | in concorso i vini non etichettati
La premiazione del concorso dei vini non etichettati, il convegno con esperti del settore, il pranzo conviviale, la degustazione dei vini premiati e la visita alle cantine: il programma dell'edizione 2025 di "Vininfesta alla Costiera dei Cech" è già definito e, come nelle precedenti venti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
