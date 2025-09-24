Vinicius si è montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé Süddeutsche

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinicius jr pare essere ai ferri corti col Real Madrid. L’analisi della Suddeutsche in questo senso è impeccabile: il calciatore non sta più incidendo come prima e non assume comportamenti umili (per usare un eufemismo) quando si sente escluso. Anzi, pretenderebbe di essere sempre titolare per tutti e 90 minuti di ogni partita, oltre a volere uno stipendio equiparato a Mbappé che però l’anno scorso ha segnato 44 gol in un anno e che quindi è un tantinello (ma una briciola ndr) più decisivo. Vinicius (Süddeutsche). Scrive così il quotidiano tedesco: “ Vinicius Jr., 25 anni, è arrabbiato, si sente trascurato e ferito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

vinicius si 232 montato la testa perch233 butrague241o lo ha venduto come il nuovo pel233 s252ddeutsche

© Ilnapolista.it - Vinicius si è montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé (Süddeutsche)

In questa notizia si parla di: vinicius - montato

vinicius 232 montato testaVinicius si &#232; montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé (Süddeutsche) - È comprensibile: Claqueurs e membri del consiglio di amministrazione come Emilio Butragueño, 62 anni, lo hanno seriamente venduto come il nuovo Pelé. Secondo ilnapolista.it

Real Madrid, Vinicius perde la testa: manata a Dimitrievski, rischia una squalifica storica - Con il punteggio ancora sfavorevole e i nervi a fior di pelle, scollinato il 70esimo minuto, Vinicius Junior ha reclamato un rigore contro il Valencia che l'arbitro non gli ha concesso in seguito ad ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vinicius 232 Montato Testa