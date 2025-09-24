Vinicius si è montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé Süddeutsche

Vinicius jr pare essere ai ferri corti col Real Madrid. L’analisi della Suddeutsche in questo senso è impeccabile: il calciatore non sta più incidendo come prima e non assume comportamenti umili (per usare un eufemismo) quando si sente escluso. Anzi, pretenderebbe di essere sempre titolare per tutti e 90 minuti di ogni partita, oltre a volere uno stipendio equiparato a Mbappé che però l’anno scorso ha segnato 44 gol in un anno e che quindi è un tantinello (ma una briciola ndr) più decisivo. Vinicius (Süddeutsche). Scrive così il quotidiano tedesco: “ Vinicius Jr., 25 anni, è arrabbiato, si sente trascurato e ferito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vinicius si è montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé (Süddeutsche)

Real Madrid, Vinicius perde la testa: manata a Dimitrievski, rischia una squalifica storica - Con il punteggio ancora sfavorevole e i nervi a fior di pelle, scollinato il 70esimo minuto, Vinicius Junior ha reclamato un rigore contro il Valencia che l'arbitro non gli ha concesso in seguito ad ... Come scrive tuttomercatoweb.com