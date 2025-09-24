Vineando un fine settimana di gusto con la festa del vino di Allerona | il programma

In uno dei borghi decretato tra i più belli d'Italia, Allerona, Comune amico delle api, torna sabato 27 e domenica 28 settembre, la manifestazione “Vineando - Festa del vino edizione 2025”, per un tour enogastronomico con piatti unici e vini dal territorio locale e dall’Italia, con degustazioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Vineando”, un fine settimana di gusto con la festa del vino di Allerona: il programma.

